Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата возвращения на Землю застрявших на МКС астронавтов

NASA: астронавты Уилмор и Уильямс вернутся на Землю 18 марта
close
NASA

Двое американских астронавтов, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые провели на Международной космической станции (МКС) более девяти месяцев, вернутся на Землю во вторник, 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Уилмор и Уильямс оказались на МКС в июне 2023 года в рамках испытаний первого пилотируемого полета космического корабля Boeing Starliner. Однако из-за неполадок в двигательной установке Starliner был признан непригодным для их возвращения, что вынудило астронавтов задержаться на орбите.

Изначально возвращение планировалось не раньше среды, но NASA перенесло приводнение у побережья Флориды на 17:57 вечера по местному времени (21:57 по Гринвичу) во вторник. Это решение было принято для того, чтобы избежать ухудшения погодных условий в конце недели.

«Обновленная дата возвращения позволяет экипажу завершить передачу обязанностей и обеспечивает гибкость в условиях меняющейся погоды», — пояснили в космическом агентстве.

Вместе с Уилмором и Уильямсом на Землю вернутся астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Их доставит космический корабль Dragon компании SpaceX.

Для Уилмора и Уильямс это завершение неожиданно долгого пребывания на орбите, которое изначально планировалось как краткосрочная миссия. Их девятимесячное пребывание на МКС значительно превышает стандартный шестимесячный срок, но все же меньше рекордов. Астронавт НАСА Фрэнк Рубио провел на станции 371 день в 2023 году, а российский космонавт Валерий Поляков установил мировой рекорд, пробыв 437 дней на станции «Мир».

Ранее президент США Дональд Трамп попросил компанию SpaceX вернуть Бутча Уилмора и Суни Уильямс с МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами