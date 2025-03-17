Раскрыта дата возвращения на Землю застрявших на МКС астронавтов

Двое американских астронавтов, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые провели на Международной космической станции (МКС) более девяти месяцев, вернутся на Землю во вторник, 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Уилмор и Уильямс оказались на МКС в июне 2023 года в рамках испытаний первого пилотируемого полета космического корабля Boeing Starliner. Однако из-за неполадок в двигательной установке Starliner был признан непригодным для их возвращения, что вынудило астронавтов задержаться на орбите.

Изначально возвращение планировалось не раньше среды, но NASA перенесло приводнение у побережья Флориды на 17:57 вечера по местному времени (21:57 по Гринвичу) во вторник. Это решение было принято для того, чтобы избежать ухудшения погодных условий в конце недели.

«Обновленная дата возвращения позволяет экипажу завершить передачу обязанностей и обеспечивает гибкость в условиях меняющейся погоды», — пояснили в космическом агентстве.

Вместе с Уилмором и Уильямсом на Землю вернутся астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Их доставит космический корабль Dragon компании SpaceX.

Для Уилмора и Уильямс это завершение неожиданно долгого пребывания на орбите, которое изначально планировалось как краткосрочная миссия. Их девятимесячное пребывание на МКС значительно превышает стандартный шестимесячный срок, но все же меньше рекордов. Астронавт НАСА Фрэнк Рубио провел на станции 371 день в 2023 году, а российский космонавт Валерий Поляков установил мировой рекорд, пробыв 437 дней на станции «Мир».

Ранее президент США Дональд Трамп попросил компанию SpaceX вернуть Бутча Уилмора и Суни Уильямс с МКС.