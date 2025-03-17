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Назван простой способ снизить риск летального исхода при сердечной недостаточности

BMCP: физические нагрузки уменьшают риски при сердечной недостаточности
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Shutterstock

Исследователи из Японии под руководством доктора Тайсуке Накаде из Высшей школы медицины Университета Дзюнтендо выяснили, что регулярные физические нагрузки до госпитализации могут значительно улучшить состояние пациентов с сердечной недостаточностью после выписки. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Ученые проанализировали данные программы FRAGILE-HF, в которой приняли участие 1262 пациента в возрасте 65 лет и старше, проходившие лечение в 15 больницах Японии по поводу сердечной недостаточности. Оказалось, что 675 пациентов (53,4%) вели регулярный активный образ жизни до госпитализации — они выполняли умеренные упражнения продолжительностью 30 минут или интенсивные упражнения в течение 20 минут хотя бы раз в неделю.

Результаты показали, что пациенты с регулярной физической активностью до госпитализации имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто не занимался спортом. Кроме того, у них наблюдались более высокая сила хвата и лучшая скорость ходьбы, что свидетельствует о лучшей физической форме и мышечной силе.

«Хотя наше исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, оно подтверждает, что даже минимальный уровень физической активности связан с улучшением состояния пациентов после выписки», — отметил доктор Накаде.

Результаты исследования подчеркивают необходимость разработки более доступных и реалистичных рекомендаций по физической активности для пожилых пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, исследователи видят перспективы в сотрудничестве с производителями фитнес-трекеров и цифровых платформ для мониторинга физической активности и раннего выявления признаков ухудшения состояния здоровья.

Ранее ученые выяснили, как тренировки могут улучшить зрительное восприятие.

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