Ученые придумали, как получить из одной клетки кожи 10 нейронов

Cell Systems: из одной клетки кожи можно получить 10 нейронов

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) преобразовывали кожные клетки мышей в нейроны, минуя стадию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC). Это позволило повысить эффективность процесса почти в 11 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Systems.

Метод основывается на открытиях японских ученых, которые выяснили, что четыре транскрипционных фактора (белка, связывающих ДНК) могут преобразовывать клетки кожи в iPSCs. Это искусственные стволовые клетки, которые подходят для трансплантации и помогают восстанавливать поврежденные ткани.

Процесс превращения iPSCs в целевые клетки — нейроны — имеет низкую эффективность и занимает много времени. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новую методику «перепрограммирования», позволяющую получать до 10 нейронов из одной кожной клетки.

Технология использует только три транскрипционных фактора — NGN2, ISL1 и LHX3, а также два гена, стимулирующих клеточное деление.

Совместно с коллегами из Бостонского университета исследователи протестировали новый метод на мышах, введя полученные нейроны в полосатое тело — часть мозга, отвечающую за контроль движений. Через две недели нейроны успешно прижились, начали образовывать связи с другими клетками и проявлять электрическую активность.

Теперь ученые планируют изучить возможность пересадки таких нейронов в спинной мозг. Клинические испытания с нейронами, полученными из iPSC, уже начаты. По словам исследователей, новая технология имеет огромный потенциал для лечения заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС), а также для регенерации нервных тканей после травм спинного мозга.

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