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Ученые выяснили, почему белое вино опаснее красного

Nutrients: белое вино повышает риск рака кожи сильнее, чем красное
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ученые из Университета Брауна установили, что употребление белого вина повышает риск развития рака кожи на 22%, особенно у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

По словам ученых, не все алкогольные напитки воспринимаются одинаково — красное вино часто считается более полезным. Это мнение связано с высоким содержанием в нем ресвератрола — антиоксиданта с противовоспалительными свойствами.

Чтобы выяснить, действительно ли красное вино «безопаснее» белого, исследователи проанализировали результаты 42 ранее опубликованных научных работ. В них изучались пищевые привычки и предпочтения в алкогольных напитках почти 96 тысяч человек.

Ученые не выявили явных доказательств тому, что красное вино каким-либо образом защищает от рака. Также не было замечено увеличения общего риска развития онкогологических заболеваний при употреблении вина, независимо от его типа. Исключение составил рак кожи. Согласно подсчетам исследователей, риск возникновения рака кожи у любителей белого вина был на 22% выше, чем у тех, кто предпочитал красное.

Ученые также выявили более сильную связь между употреблением белого вина и повышенным общим риском развития рака у женщин. Это открытие требует дальнейшего изучения потенциальных механизмов, лежащих в его основе.

Ранее ученые превратили отходы рисового вина в суперпродукт против старения.

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