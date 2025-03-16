Горькая пища может замедлить старение, выяснили ученые

Горькая пища может бороться с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также замедлять процесс старения клеток. Это показало исследование ученых Университета профессиональной инженерии пищевых продуктов Лохэ в Китае. Результаты опубликованы в журнале Foods.

К такому выводу ученые пришли в результате мета-анализа предыдущих научных работ, темой исследования которых стали свойства горьких веществ — алкалоидов, полифенолов, терпеноидов и аминокислот.

Горькие вещества содержатся в таких натуральных продуктах, как гречиха, горькая тыква, одуванчик, бобы, орехи и кофе. Эти вещества не только придают пище специфический вкус, но и обладают рядом положительных эффектов. Например, они способствуют профилактике гипертонии, снижают уровень сахара и жиров (триглицеридов) в крови, а также обладают противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным действием.

По мнению ученых, особенно важным является антиоксидантное воздействие горьких веществ, которое помогает защитить клетки от повреждений, вызванных нестабильными молекулами. Антиоксиданты также замедляют старение, помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Как отмечают исследователи, горькая пища также положительно влияет на пищеварение, улучшая выработку желудочной кислоты и желчи, а также способствуя лучшему перевариванию жиров. Особенно полезна горькая пища для людей с диабетом и ожирением: горькие продукты снижают аппетит и помогают побороть тягу к сладкому.

Ранее ученые превратили отходы рисового вина в суперпродукт против старения.