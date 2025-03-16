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В Греции нашли древнюю гробницу, превращенную в святилище исцеления

YPPO: недалеко от Коринфа обнаружили 2000-летнюю гробницу с золотыми артефактами
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ΥΠΠΟ

Археологи в Греции нашли монументальную гробницу, которую сначала использовали для захоронений, а затем превратили в святилище исцеления. Об открытии сообщается на официальном сайте Министерства культуры Греции (YPPO).

Объект обнаружили в ходе раскопок в городе Хилиомоди, расположенном недалеко от Коринфа. По словам специалистов, Т-образное сооружение было построено в эллнистический период (323–30 гг. до н. э.).

Внутри усыпальницы ученые нашли саркофаг с женским скелетом, а также пять каменных контейнеров, которые, по всей видимости, были разграблены.

В позднеримский период (250–450 гг. н. э.) гробница была преобразована в святилище, посвященное исцелению. Среди находок — золотое кольцо-печатка с изображением Аполлона, бога врачевания, и змеи, древнего символа медицины. Также были обнаружены монеты, золотые листья из венка, небольшие вазы, железные и бронзовые изделия, флаконы для духов и стеклянные бусины.

Особый интерес представляют глиняные фигурки пальцев и руки, известные как анатомические вотивные подношения. Эти предметы, вероятно, оставляли люди, искавшие исцеления или благодарившие богов за излечение.

Ранее на Крите нашли святилище одной из древнейших европейских цивилизаций.

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