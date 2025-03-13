Найден способ «победить» устойчивый к лечению рак груди

Ученые из Королевского колледжа Лондона создали новый тип белковой молекулы IgE (иммуноглобулина E), способной стимулировать иммунные клетки в микроокружении раковых опухолей яичников и молочной железы. Результаты исследования опубликованы в Journal for Immunotherapy of Cancer (JITC).

Метод использования антител для активации иммунной системы при раке называется иммунотерапией. В последние годы он все чаще рассматривается как альтернатива традиционным методам лечения, таким как химиотерапия и лучевая терапия. Этот подход целенаправленно воздействует на раковые клетки, что позволяет избежать побочных эффектов.

Одной из мишеней для иммунотерапии является маркер HER2, который экспрессируется на поверхности клеток при раке молочной железы и яичников. На сегодняшний день часто используются антитела IgG, которые направлены на этот маркер, однако их эффективность не всегда оправдывает ожидания.

Чтобы улучшить результаты лечения, ученые разработали новый тип антител — IgE. Эти антитела активируют иммунную систему пациента по-другому, воздействуя на различные иммунные клетки в микроокружении. Это позволяет вести более успешную борьбу с раковыми клетками.

Эксперименты на мышах показали, что новые антитела IgE эффективно замедляют рост опухолей, экспрессирующих HER2, и стимулируют иммунные клетки для атаки на раковые клетки. Особенно перспективным этот подход выглядит для пациентов, которым не помогают традиционные методы лечения.

Дополнительные исследования показали, что антитела IgE могут перепрограммировать «иммунную микросреду» опухоли, переключая ее с иммуносупрессивного на иммуностимулирующий ответ. Ученые прогнозируют, что при достаточных инвестициях и доработках новый метод может быть включен в клиническую практику в течение пяти лет.

Ранее был найден способ предсказать опасные побочные эффекты лечения рака.