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Подавляющее большинство населения мира дышит грязным воздухом, выяснили ученые

IQAir: 83% городов на Земле не отвечают нормам качества воздуха
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Unsplash

Жители большинства городов в мире вынуждены дышать грязным воздухом. Лишь 17% городских населенных пунктов отвечают нормам по чистоте атмосферы. Об этом говорится в ежегодном докладе швейцарской компании IQAir, опубликованном на официальном сайте предприятия.

В отчете использовали данные с 40 тыс. станций мониторинга в 138 странах.

Как показал анализ, самыми загрязненными государствами на сегодня оказались Чад, Конго, Бангладеш, Пакистан и Индия. В Индии расположено шесть из девяти наиболее грязных городов мира, включая лидера антирейтинга — промышленный центр Бирнихат на северо-востоке страны.

Эксперты предупредили, что реальная ситуация может быть еще хуже, поскольку во многих регионах, особенно в Африке, отсутствует достаточное количество станций мониторинга.

Например, на каждые 3,7 млн африканцев приходится всего одна станция. В отчете отмечается, что для улучшения ситуации в мире устанавливается больше мониторов качества воздуха. В 2023 году авторы отчета смогли включить данные из 8954 новых мест и около тысячи новых станций.

Некоторые города, такие как Пекин (КНР), Сеул (Южная Корея) и Рыбник (Польша), добились значительного улучшения качества воздуха благодаря строгим мерам по контролю за выбросами от транспорта, электростанций и промышленности. Эти города также активно внедряют чистую энергию и инвестируют в общественный транспорт, говорится в докладе.

Ранее ученые выяснили, что озоновое загрязнение воздуха повышает риск сердечных приступов у молодых людей.

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