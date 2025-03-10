Новые размеры древних мегалодонов поразили ученых

Международная группа ученых из США, Японии, Австрии и других стран пришла к выводу, что мегалодоны — гигантские доисторические акулы — были значительно крупнее предыдущих оценок и вырастали до 24,3 метра в длину. Исследование опубликовано в научном журнале Palaeontologia Electronica (PaleoElectron).

Мегалодоны, правившие океанами 20–3,6 миллиона лет назад, до сих пор остаются загадкой для науки. Полные скелеты этих акул не сохранились, поэтому ученые основывают свои выводы на окаменелостях зубов, позвонков и чешуи.

Самый крупный из найденных фрагментов — 11-метровый участок позвоночника — позволил исследователям предположить, что мегалодоны могли быть значительно крупнее, чем считалось ранее.

Используя данные о 145 современных и 20 вымерших видах акул, ученые сравнили пропорции их тел с предполагаемыми размерами мегалодона. Основываясь на длине туловища в 11 метров, они рассчитали, что у гигантской акулы могла быть голова длиной 1,8 метра и хвост длиной 3,6 метра, что в сумме давало бы общую длину в 16,4 метра.

Однако самый крупный из найденных позвонков мегалодона имел диаметр 23 сантиметра, что указывает на то, что некоторые особи вырастали почти до 25 метров — на 4,5 метра больше более ранних оценок.

Это значит, что взрослый мегалодон был длиннее двух пассажирских автобусов, поставленных друг за другом. Своими размерами хищник лишь немного уступал современному синему киту (25-30 метров) — крупнейшему животному на Земле.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что мегалодоны могли рожать живых детенышей длиной от 3,6 до 3,9 метра.

Прежде считалось, что мегалодоны были похожи на гигантских больших белых акул, но новое открытие предполагает, что их тело могло быть более стройным и напоминать лимонную акулу.

Это предположение основано на гидродинамических моделях, которые учитывают особенности движения крупных морских существ, таких как китовые акулы и киты.

Ранее ученые выяснили, что мегалодоны могли плавать со скоростью не более 2 километров в час.