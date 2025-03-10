Киты переносят тысячи тонн питательных веществ по океанам с помощью экскрементов и мочи, выяснили ученые

Киты не только гигантские существа, но и ключевые участники морских экосистем. Ученые из Университета Вермонта выяснили, что киты переносят огромные объемы питательных веществ не только вертикально – из глубин на поверхность с помощью экскрементов, но и горизонтально – на тысячи километров через всю планету, в основном благодаря мочеиспусканию. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Каждый год киты, включая серых, горбатых и гренландских, транспортируют около четырех тысяч тонн азота в бедные питательными веществами прибрежные районы тропиков и субтропиков. Помимо мочи, важный вклад в этот процесс вносят сброшенная кожа, плаценты, кал детенышей и даже туши погибших животных.

Тысячи горбатых китов мигрируют из богатых вод залива Аляска к теплым водам Гавайев, где размножаются и рожают потомство. Здесь, в Морском заповеднике горбатых китов Гавайских островов, количество питательных веществ, доставляемых китами, по оценке ученых, примерно вдвое превышает объем, перемещаемый местными океаническими течениями.

«Мы называем этот процесс великим китовым конвейером», – объяснил биолог Джо Роман, один из авторов исследования. – «Киты питаются на огромных пространствах, но для спаривания и рождения детенышей им требуется небольшая ограниченная территория. Новорожденные не могут преодолевать большие расстояния, а матери остаются в мелководных районах, где звуки их общения заглушаются песчаным дном, защищая их от хищников».

Таким образом, питательные вещества, рассеянные по всему океану, концентрируются в небольших прибрежных экосистемах, обогащая воды и способствуя развитию коралловых рифов и морских обитателей.

Во время летнего сезона взрослые киты питаются в полярных водах, например у берегов Аляски, Исландии и Антарктиды, набирая десятки тонн жира. Они могут набирать около 13 кг в день, питаясь крилем и сельдью. Затем, во время зимней миграции в тропики, киты не едят, но продолжают выделять в воду азот, который стимулирует рост микроскопических водорослей – основы всей морской пищевой цепи. Например, серые киты ежегодно совершают путешествия длиной до семи тысяч км, а горбатые киты Южного полушария преодолевают более пяти тысяч км от Антарктики до побережья Коста-Рики.

По оценкам ученых, только финвалы (киты из семейства полосатиковых) производят более 250 литров мочи в день во время кормления. Для сравнения, человек выделяет менее двух литров. Этот процесс делает китов важнейшими участниками круговорота питательных веществ, влияя на океанические экосистемы в глобальном масштабе.

До начала китобойного промысла в XIX веке китовые популяции были значительно крупнее, и их роль в экосистемах была еще более значительной. В Южном океане, например, популяция голубых китов до сих пор остается сильно сокращенной после интенсивного промысла в XX веке. Ученые отмечают, что влияние этих животных на окружающую среду могло быть втрое выше, чем сегодня.

«Многие представляют растения как легкие планеты, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород», – добавил Джо Роман. – «Но животные тоже играют огромную роль, перемещая питательные вещества. Киты – пример этого: они словно кровеносная система океана».

Сегодня популяции некоторых китов, включая горбатых, восстанавливаются благодаря усилиям по охране природы. Это дает надежду, что их экологическая роль будет вновь усилена, помогая сохранять здоровье мирового океана.

Ранее ученые обнаружили в Патагонии загадочные «живые камни», возраст которых исчисляется миллиардами лет.