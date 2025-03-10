Паутина идеальна для медицинского применения, заявили ученые

Ученые из Северо-Западного университета установили, что прочность и гибкость паутины идеально подходят для проведения хирургических манипуляций и заживления ран без побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

По словам исследователей, паутина — один из самых крепких природных материалов. Пауки специально вытягивают нити лапами, делая их плотнее. Дополнительное натяжение в разы усиливает это свойство, наделяя паутину прочностью стали.

Ученые подчеркнули, что паутина не вызывает аллергических реакций и легко разлагается в организме. Это значит, что нити можно использовать для наложения хирургических швов и антибактериальных защитных повязок.

Инженер Джейкоб Грэм из Северо-Западного университета отметил, что искусственная паутина сможет заменить пластик и другие медицинские расходные материалы, созданные из нефти. Однако сложные белковые связи секрета членистоногих довольно сложно воспроизвести в лаборатории, что затрудняет производство аналога паутины.

Ранее ученые создали пластырь из серебра и зеленого чая для лечения меланомы.