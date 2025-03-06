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К 2050 году болезнь Паркинсона охватит 25 миллионов человек, выяснили ученые

BMJ: к 2050 году болезнь Паркинсона затронет 25,2 миллиона человек
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Depositphotos

По прогнозам ученых, к 2050 году в мире 25,2 миллиона человек будут страдать болезнью Паркинсона. Заболеваемость вырастет на 112% по сравнению с 2021 годом. Основным фактором таких изменений станет старение населения, сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Болезнь Паркинсона — одно из самых известных неврологических заболеваний, продолжает оставаться слабо изученной в контексте будущей распространенности. Для составления прогноза исследователи использовали данные глобального исследования бремени болезней за 2021 год. Они проанализировали частоту случаев болезни Паркинсона в 195 странах и выделили половозрастные группы риска.

Ожидается, что распространенность болезни Паркинсона на 100 тысяч представителей мирового населения увеличится на 76%, а с учетом возрастных различий (стандартизированной по возрасту распространенности) — на 55%. При этом самые высокие показатели будут наблюдаться в Восточной Азии.

По словам ученых, увеличение числа людей с болезнью Паркинсона затронет все регионы мира, особенно умеренно развитые страны со средним социально-демографическим индексом (SDI). В основном рост заболеваемости будет вызван старением населения (89%) и увеличением его численности (20%).

Ученые отметили, что новые данные помогут в продвижении медицинских исследований, принятии корректных политических решений и распределении ресурсов в здравоохранении.

Ранее ученые выяснили, почему у мужчин риск развития болезни Паркинсона выше, чем у женщин.

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