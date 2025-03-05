В Англии нашли клад серебра времен Римской империи

Британские археологи наткнулись на клад из 16 серебряных динариев эпохи Римской империи. Находку сделали недалеко от деревни Бартон-Бендиш в графстве Норфолк на востоке Англии. Об открытии сообщает портал Live Science.

Монеты датируются периодом с 57 года до н. э. до 175–176 годов н. э. На них изображены несколько римских императоров, включая Антонина Пия и Марка Аврелия, а также их жен Фаустины I и Фаустины II соответственно.

По словам Адриана Марсдена, эксперта по монетам из Службы исторической среды Норфолка, клад представляет собой «разумную сумму денег» для своего времени, эквивалентную нескольким сотням современных долларов США.

Норфолк был важной частью Римской Британии, с развитой сетью вилл и фермерских поместий. Клад мог быть зарыт для сохранности, что было обычной практикой в эпоху, когда банков не существовало. Также возможно, что монеты были потеряны владельцем.

Анализ показал, что содержание серебра в монетах оставалось стабильным на протяжении более 200 лет, что свидетельствует о стабильности римской валюты в тот период. Это отличает находку от кладов, относящихся к временам девальвации, когда старые монеты с высоким содержанием серебра изымались из обращения.

Ранее в Шотландии обнаружили клад средневековых золотых монет.