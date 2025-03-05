Стало известно, какие люди защищены от тревожности

Ученые из Йельского университета выяснили, что уровень стресса, пережитого в детстве, и его влияние на мозг зависят от возраста, в котором человек столкнулся с трудностями. Оказалось, что стрессовые события в возрасте от 6 до 12 лет и в подростковом периоде могут способствовать развитию устойчивости к тревожным расстройствам. Работа опубликована в журнале Communications Psychology (CP).

Исследование показало, что люди, пережившие средний уровень трудностей в детстве, имеют более выраженную способность отличать опасность от безопасности. Это подтверждается данными нейровизуализации: у них наблюдается повышенная активность префронтальной коры при распознавании безопасных сигналов, что связано с более низкими уровнями тревожности.

«Хотя высокая степень детского стресса увеличивает риск психических расстройств, наше исследование показывает, что не все так однозначно», — объяснила ведущий автор работы, аспирантка Люсинда Сиск.

В эксперименте приняли участие 120 взрослых, у которых анализировались пережитые трудности в разные периоды жизни: в раннем детстве, среднем детстве, подростковом возрасте и взрослом периоде. С помощью методов нейровизуализации исследователи изучили их кортиколимбическую систему — сеть мозга, отвечающую за эмоции, память и принятие решений.

Анализ выявил три группы: люди с низким уровнем жизненных трудностей, но с высокой реакцией на угрозу и слабым распознаванием безопасности, те, кто пережил умеренные трудности в среднем детстве и подростковом возрасте, но при этом демонстрировал высокую способность различать угрозу и безопасность и те, кто столкнулся с сильными трудностями на протяжении всей жизни, но имел минимальную реакцию как на угрозу, так и на безопасность.

Оказалось, люди из второй группы имели самые низкие уровни тревожности.

«Наше исследование показывает, что не только степень, но и время воздействия стресса имеют решающее значение», — добавил один из авторов исследования, профессор психологии Дилан Джи.

Ученые надеются, что их работа поможет лучше понять механизмы формирования тревожных расстройств и выявить детей, находящихся в группе риска. Это также открывает перспективы для разработки новых методов профилактики психических расстройств, учитывающих особенности развития мозга в разные возрастные периоды.

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