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Назван неожиданный фактор повреждения печени

PFТ: воздействие выхлопных газов повреждает клетки печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета установили, что воздействие выхлопных газов дизельного топлива повреждает печень, вызывая дисфункцию митохондрий («энергетических станций») клеток органа у мышей. Результаты исследования опубликованы в Particle and Fibre Toxicology (PFТ).

Ранее опубликованные научные работы показали, что выбросы дизельного топлива и другие загрязнители воздуха могут повышать развитие диабета второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели эксперимент на грызунах.

В ходе исследования клетки печени мышей подвергли воздействию частиц дизельного топлива. Это привело к нарушению активности 658 генов и 118 метаболитов — продуктов клеточного обмена веществ. В клетках, на которые воздействовали выхлопными газами, возникла дисфункция митохондрий. Исследователи объяснили, что такие нежелательные изменения могут привести к избыточной выработке триглицеридов, жирных кислот и сахаров.

Эксперименты также подтвердили, что загрязняющие частицы выхлопных газов активировали Pck1, который, в свою очередь, увеличивал выработку глюкозы.

Хотя появляются новые доказательства связи между загрязнением воздуха и метаболическими заболеваниями, точные механизмы их развития пока неизвестны. Исследователи предполагают, что главным виновником проблем со здоровьем может быть диоксид серы — газ-загрязнитель и один из компонентов выхлопных газов, источником которого в атмосфере является сжигание топлива.

Ранее ученые выяснили, у каких алкоголиков реже развиваются болезни печени.

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