Даже короткий отказ от смартфонов меняет химию мозга, показало исследование

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета и других институтов выяснили, даже кратковременное ограничение в использовании смартфоном значительно изменяет активность мозга, связанную с дофамином и серотонином. Эти нейромедиаторы регулируют настроение и зависимости. Исследование опубликовано в научном журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Команда набрала 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые активно пользовались смартфонами в повседневной жизни. Участники прошли психологические тесты и заполнили опросники, чтобы оценить их привычки использования гаджетов и эмоциональное состояние. Затем им было предложено ограничить использование смартфонов на 72 часа, используя устройства только для работы, повседневных задач и общения с близкими.

До и после эксперимента добровольцы прошли сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Во время сканирования им показывали изображения нейтральных сцен (например, пейзажей), а также включенных и выключенных смартфонов.

Оказалось, что ограничение использования смартфонов значительно изменило активность областей мозга, связанных с вознаграждением и влечением. Эти изменения напоминают те, что наблюдаются при отказе от веществ, вызывающих привыкание, таких как наркотики или алкоголь.

Участники, которые активно использовали смартфоны, а также те, кто пользовался ими умеренно, демонстрировали схожие реакции. Это указывает на то, что даже регулярное использование смартфонов может вызывать изменения в мозге.

Исследователи отметили, что ограничение использования смартфонов влияет на уровни дофамина и серотонина, что может объяснять изменения в настроении и поведении.

Ученые рекомендуют устанавливать временные ограничения на использование смартфонов, использовать гаджеты только для необходимых задач и регулярно делать перерывы и уделять время офлайн-активностям.

Ранее исследователи установили, что временный отказ от смартфона омолаживает мозг на 10 лет.