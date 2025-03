Раскрыт секрет аэродинамики листьев клена

Ученые из Университета Теннесси обнаружили, что семена клена или «крылатки» обладают уникальной аэродинамикой и водоотталкивающими свойствами, благодаря которым они могут эффективно преодолевать большие расстояния даже в условиях дождя. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Ученые использовали высокоскоростную видеосъемку для изучения поведения семян в воздухе. Профессор машиностроения и аэрокосмической инженерии Эндрю Дикерсон, возглавивший исследование, рассказал, что семена клена способны противостоять дождевым каплям, отбрасывая их в стороны или даже разрезая пополам.

Такая способность обеспечена уникальной структурой «крылатки»: ее поверхность не впитывает влагу, а капли воды быстро скатываются с округлой части семени, не увеличивая его вес.

Ученые отметили, что дождь практически не влияет на полет семени, хотя и сокращает его продолжительность и дальность на 10%. Это открытие имеет значительный потенциал для разработки новых моделей дронов с авторотацией, которые смогут функционировать в сложных погодных условиях, например, под проливным дождем и при сильном ветре.

Ранее ученые нашли самый старый куст можжевельника на Земле.