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Найден способ снизить уровень ртути в природе с помощью рыб и мух

NatCom: модифицированные рыбы и мухи помогут снизить уровень ртути в природе
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Depositphotos

Австралийские ученые «заставили» зебровых рыб и плодовых мушек вырабатывать нейтрализующие ртуть вещества, внедрив в их геном особую бактерию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ртуть, попадающая в водоемы из промышленных отходов, накапливается в тканях рыб. Это может представлять угрозу для здоровья человека, так как рыба часто оказывается на столах людей.

Для решения этой задачи ученые модифицировали ДНК зебровых рыб и плодовых мушек, внедрив в их геном бактерию Escherichia coli (кишечную палочку). Это позволило животным вырабатывать ферменты, превращающие метилртуть в безопасные вещества. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что большая часть переработанной ртути испаряется в виде газа, который в естественных условиях не представляет опасности.

Кроме того, ученые предусмотрели, чтобы генетически модифицированные организмы не могли размножаться в природе, исключив риски для экосистем. Технологию можно будет использовать не только в дикой природе, но и в промышленных зонах для переработки ртутных отходов.

Ранее ученые нашли неожиданную умственную способность у диких рыб.

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