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Ученые раскрыли, почему женщины влюбляются в вымышленных злодеев

FIP: отрицательные персонажи привлекают женщин любовью к риску и игривостью
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imdb.com

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана выяснили, почему некоторые женщины испытывают романтические чувства к отрицательным персонажам из фильмов и сериалов. Исследование опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Команда изучила феномен романтических парасоциальных отношений — односторонних эмоциональных связей с вымышленными персонажами. В опросе задействовали 47 женщин, которые назвали «плохих парней» из фильмов или сериалов, вызывающих у них симпатию. Участницы оценивали свои чувства к персонажам, а также проходили тесты на черты личности, такие как поиск ощущений, нарциссизм и стиль любви.

Результаты показали, что женщины, склонные к игривому и необязательному подходу к отношениям (так называемый стиль любви «людус»), а также те, кто ищет новых впечатлений и волнения, чаще испытывают романтические чувства к «плохим парням». Эти отношения также связаны с чувством власти и глубоким вовлечением в историю персонажа после просмотра.

«Плохие парни» в медиа часто воплощают мужское доминирование и контроль, что может резонировать с определенными психологическими потребностями. Исследование показало, что такие персонажи не только привлекают внимание, но и вызывают чувство влияния и контроля у зрительниц. Это может объяснить, почему троп (устойчивые образ) «плохого парня» остается популярным.

Ученые планируют изучить долгосрочное влияние парасоциальных отношений с «плохими парнями» на поведение женщин, особенно молодых. Это поможет лучше понять, как медиа формируют романтические предпочтения и восприятие отношений.

Ранее ученые выяснили, что образ «плохого парня» стал меньше привлекать женщин в реальном мире.

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