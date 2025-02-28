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Ученые предсказали начало следующего ледникового периода

Science: следующий ледниковый период начнется через 10 тысяч лет
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Ivan L2000/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых проанализировала климатические циклы Земли за последний миллион лет и предсказала, что следующий ледниковый период начнется примерно через 10 тысяч лет. Однако влияние антропогенных выбросов углекислого газа может изменить этот естественный ход событий. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи проанализировали изменения в орбите Земли вокруг Солнца. Эти колебания вызывают глобальные климатические сдвиги, чередование ледниковых и межледниковых периодов.

«Мы обнаружили закономерность в изменениях климата за последние миллион лет, связанную с параметрами орбиты Земли, ее наклоном и прецессией», — объяснила профессор Лоррейн Лисецки. — «Одни из этих изменений способствуют завершению ледниковых периодов, другие — их началу».

По словам ведущего автора исследования, профессора Стивена Баркера, удивительно, что эта закономерность не была замечена ранее. Его команда изучила колебания климата, соотнеся их с изменениями орбиты, и установила цикл появления и исчезновения ледниковых периодов.

Согласно естественному климатическому циклу, сейчас Земля должна находиться в стабильном межледниковом периоде, а новый ледниковый период ожидается примерно через 10 тысяч лет. Однако ученые подчеркивают, что выбросы углекислого газа уже изменили естественный климатический баланс.

«Выбросы СО₂ уже вывели климат с его естественного пути, и это будет иметь долгосрочные последствия», — отметил соавтор исследования доктор Грегор Кнорр.

Теперь исследователи планируют создать базовую модель естественного климата Земли на ближайшие 10–20 тысяч лет, которая поможет точнее оценить влияние антропогенных факторов. Это станет важным инструментом для прогнозирования будущих климатических изменений и принятия решений по сокращению выбросов парниковых газов.

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