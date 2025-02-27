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Ученые выяснили, как защититься от диабета при нормальном весе

Nutrients: кислоты омега-3 снижают риск развития диабета при нормальном весе
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Depositphotos

Ученые из Университета Крузейру-ду-Сул установили, что добавки с кислотами омега-3 могут устранять резистентность к инсулину и ослаблять воспаление в организме, снижая риск развития диабета при отсутствии лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

К таким результатам ученые пришли в ходе экспериментов на крысах с нормальным весом и инсулинорезистентностью – повышенным уровнем сахара в крови из-за снижения эффективности работы гормона инсулина. Животным давали по два грамма рыбьего жира на килограмм массы тела три раза в неделю в течение восьми недель.

Такая дозировка позволяла животным дополнительно получать 540 мг/г эйкозапентаеновой кислоты и 100 мг/г докозагексаеновой кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3 участвуют в формировании мембран клеток головного мозга, зрительного анализатора и биологических мембран других органов и тканей, а также поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

В результате у крыс улучшились показатели уровня сахара в крови, маркеров воспаления и липидов, включая общий холестерин, ЛПНП («плохой холестерин») и триглицериды.

По словам ученых, ожирение является основным фактором риска развития диабета. Избыток жировой ткани выделяет провоспалительные цитокины, снижающие чувствительность к инсулину. Однако иногда даже при нормальном соотношении жира и мышц в теле воспаление становится системным. В этом случае омега-3 кислоты не устраняют воспаление в жировой ткани, а «переводят» лимфоциты (тип клеток иммунной системы) в противовоспалительное состояние, предотвращая резистентность к инсулину.

Ранее был назван простой способ поддержать работу желчного пузыря.

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