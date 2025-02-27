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Жара крадет у пожилых последние годы жизни, выяснили ученые

SciAdv: высокие температуры ускоряют старение пожилых людей на 14 месяцев
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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что длительное воздействие экстремальной жары может ускорить биологическое старение у пожилых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Биологический возраст отражает состояние организма на клеточном и молекулярном уровне, в отличие от хронологического возраста, который определяется датой рождения. Превышение биологического возраста над хронологическим связано с повышенным риском заболеваний и смертности. Исследователи изучили, как экстремальная жара влияет на этот процесс.

Ученые проанализировали данные более 3600 участников исследования «Здоровье и выход на пенсию» в возрасте от 56 лет. Образцы крови, взятые в течение шести лет, были изучены на предмет эпигенетических изменений — процесса, при котором гены «включаются» или «выключаются» (метилирование ДНК). Используя эпигенетические часы, исследователи оценили биологический возраст участников и сравнили его с данными о жаре в их регионах.

Анализ показал, что жители районов с большим количеством жарких дней старели биологически на 14 месяцев быстрее, чем те, кто жил в более прохладных регионах. Эта связь сохранялась даже после учета социально-экономических факторов, образа жизни и других переменных.

Пожилые люди особенно чувствительны к жаре из-за сниженной способности потеть и охлаждать тело. Высокая влажность усугубляет ситуацию, так как затрудняет испарение пота.

Исследование подчеркивает необходимость адаптации городской инфраструктуры к изменению климата. Ученые предложили создавать тенистые зоны, сажать деревья и увеличивать площади зеленых насаждений.

Ранее в России открыли новый признак старения клеток, которые приводят к нейродегенерации.

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