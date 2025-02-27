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Врач назвал воду, содержащую имитаторы женских гормонов, причиной снижения качества спермы

Уролог Спивак: вода может снижать качество спермы

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Одна из причин снижения качества спермы у мужчин — это дизрапторы (разрушители) — вещества, которые ухудшают качество спермы, имитируя свойства женских гормонов, создавая мнимый переизбыток эстрогенов. Такие вещества могут содержаться в воде, – рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Эти вещества могут содержаться в химических веществах, с которыми сталкиваются на производстве, а также в воде. Базовым источником эндокринных дизрапторов в организм принято считать именно воду. Причины ее загрязнения разные: неполное удаление патогенов в процессе очистки сточных вод, движение влаги внутри почвы (почвенный сток) или неконтролируемый сброс отходов в водоемы. Это достаточно серьёзная проблема, которая значительно сказывается на состоянии здоровья не только мужчин, но и женщин», – объяснил врач.

Среди других факторов, негативно влияющих на качество эякулята, ожирение, малоподвижный образ жизни, плохой рацион питания, злоупотребление алкоголем и курение являются важными факторами риска.

«Во многих странах, если у мужчины наблюдается повышенный индекс массы тела и нарушение репродуктивной функции, то, согласно рекомендациям, в первую очередь требуется устранить проблему лишнего веса. Если это не помогло, тогда врачом рассматриваются дополнительные варианты лечения», – заключил специалист.

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