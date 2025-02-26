Ученые создали батарею, преобразующую ядерные отходы в электричество

Американские ученые из Университета штата Огайо разработали прототип батареи, которая использует гамма-излучение радиоактивных отходов для генерации электричества. Технология может стать решением для утилизации ядерных отходов и питания микроэлектроники в удаленных или труднодоступных местах. Результаты исследования опубликованы в журнале Optical Materials: X (OptMatX).

https://www.sciencedirect.com/journal/optical-materials-x

Батарея состоит из сцинтилляционных кристаллов, которые излучают свет при поглощении радиации, и солнечных элементов, преобразующих этот свет в электричество. Прототип размером около 4 кубических сантиметров был протестирован с использованием двух радиоактивных изотопов — цезия-137 и кобальта-60.

С цезием-137 батарея вырабатывала 288 нановатт. С кобальтом-60 мощность увеличилась до 1,5 микроватт, что достаточно для питания крошечного датчика.

Такие батареи предназначены для использования в местах с высоким уровнем радиации, включая хранилища ядерных отходов, космические аппараты или глубоководные исследовательские системы. Они не требуют обслуживания и безопасны для использования, так как сами не содержат радиоактивных материалов.

Хотя технология еще находится на ранней стадии, она имеет большой потенциал. Ученые планируют улучшить конструкцию батарей, чтобы увеличить их мощность и срок службы.

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