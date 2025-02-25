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Ученые нашли у ближайшей к нам звезды экзопланету, похожую на Юпитер

arXiv: у звезды GJ 2126 найдена экзопланета
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Ana Lobo/UCI

Израильские астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты, похожей на Юпитер, с помощью инструмента HARPS. Планета, получившая название GJ 2126 b, обращается вокруг красного карлика GJ 2126 и обладает одной из самых вытянутых орбит среди известных планет у звезд такого типа. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

GJ 2126 — это звезда спектрального класса M0V, обладающая радиусом 0,73 радиуса Солнца и массой 0,65 солнечной. Она расположена на расстоянии 124 световых года от Земли и имеет температуру поверхности 4 159 К.

Экзопланета GJ 2126 b обращается вокруг своей звезды за 272,7 дня, находясь на очень вытянутой орбите. Минимальная расчетная масса GJ 2126 b составляет 1,3 массы Юпитера, однако астрономы не исключают, что ее реальная масса может быть значительно больше. Это делает возможным ее статус коричневого карлика — объекта, занимающего промежуточное положение между звездой и газовой планетой.

Исследователи проанализировали 112 наблюдений, собранных инструментом HARPS – одним из самых точных спектрографов в мире, установленным на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Они использовали данные метода лучевых скоростей из базы HARPS-RVBank, содержащей более 250 тысяч измерений 5239 звезд. Этот метод позволяет выявлять невидимые планеты, фиксируя небольшие колебания звезды из-за ее гравитационного взаимодействия с массивным объектом на орбите.

GJ 2126 b занимает уникальное положение среди известных экзопланет, и ее изучение поможет лучше понять процессы формирования планетных систем. Астрономы планируют дальнейшие наблюдения, чтобы определить ее радиус и уточнить массу, что позволит установить ее состав и возможную природу.

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