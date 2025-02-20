Риск импотенции снижен у мужчин, которые быстро ходят, выяснили ученые

Высокая скорость ходьбы связана с более низким риском развития эректильной дисфункции у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Вэньчжоуской больницы интегрированной традиционной китайской и западной медицины (Китай). Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (TJSМ).

На первом этапе ученые собрали информацию о темпе ходьбы добровольцев и их физическом здоровье. Полученные данные были проанализированы с помощью менделевской рандомизации (MR). Этот статистический метод позволяет установить причинно-следственную связь между конкретным воздействием и интересующим исходом.

В новом исследовании ученые интересовались именно генетически запрограммированной скоростью ходьбы, а не высокой подвижностью, достигнутой с помощью тренировок. Результаты показали, что наследственно детерминированная способность быстро ходить коррелирует с низкой вероятностью развития импотенции.

Исследователи предположили, что ходьба в высоком темпе незаметно улучшает состояние сосудов и способствует поддержанию нормального веса. Эти факторы оказывают защитное действие на мужское здоровье — сохраняют оптимальный кровоток в половом члене и снижают риск развития сахарного диабета, ведущего к дефициту тестостерона (мужского полового гормона).

По словам ученых, поощрение мужчин к быстрой ходьбе может стать эффективной стратегией для снижения частоты возникновения эректильной дисфункции.

Ранее была названа проблема с кишечником, удваивающая риск импотенции.