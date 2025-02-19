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Ученые раскрыли, определяют ли гены продолжительность жизни

NatMed: генетика обусловливает 2% различий в риске раннего летального исхода
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Ученые из Оксфордского центра здоровья населения установили, что факторы окружающей среды объясняют 17% различий в риске ранней смерти по сравнению с менее чем 2% генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые использовали данные почти полумиллиона человек, предоставленные Биобанком Великобритании. Исследователи стремились оценить влияние 164 стимулов окружающей среды и генетических факторов риска 22 основных заболеваний на старение, возрастные заболевания и продолжительность жизни.

Результаты показали, что генетическая предрасположенность обуславливает лишь 2% различий в риске раннего летального исхода. Из 25 независимых факторов окружающей среды наибольшее влияние на смертность и биологическое старение оказали курение, социально-экономический статус, физическая активность и условия жизни.

Исследователи также подсчитали, что с курением было связано 21 заболевание, с социально-экономическими факторами (такими как доход семьи, наличие собственного жилья и статус занятости) — 19 заболеваний, а с физической активностью — 17.

Также было доказано, что факторы, влияющие на здоровье в раннем возрасте, включая вес тела в 10 лет и курение матери во время беременности, влияют на старение и риск преждевременной смерти 30–80 лет спустя. Воздействие окружающей среды в большей степени определяет вероятность развития заболеваний легких, сердца и печени, в то время как генетический риск преобладает при деменции и раке молочной железы.

Ранее ученые доказали, что временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет.

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