Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили новые типы жировых клеток

Nature: найден тип жировых клеток, предсказывающий риск развития диабета
close
Freepik

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негевe обнаружили новые типы жировых клеток, определяющие метаболические осложнения ожирения и регулирующие воспаление в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Ученые использовали инновационную технологию для анализа молекул РНК, которые являются основой для преобразования генома в белки. Методика позволяет прикрепить уникальные «штрихкоды» к молекулам РНК, что позволяет отслеживать происхождение клеток в образцах жировой ткани.

Применив эту технологию к тканям, полученным от доноров, исследователи смогли идентифицировать не только известные типы клеток, но и новые подтипы, ранее не описанные.

Исследование подтвердило, что жировая ткань не является однородной. В разных частях тела, например, в подкожной или внутрибрюшной области, жир выполняет различные функции и влияет на здоровье по-разному. Ученые обнаружили новые субпопуляции жировых клеток, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов, формировании кровеносных сосудов и рубцевании тканей.

Особенно интересными оказались различия между жировыми клетками подкожной и висцеральной тканей. Внутрибрюшной жир оказался более активным в межклеточной коммуникации и запуске воспаления, в то время как подкожные жировые клетки играли более значительную роль в противовоспалительных реакциях.

Исследования также показали, что определенные уникальные типы жировых клеток, обнаруженные только во внутрибрюшной ткани, могут быть связаны с метаболическими осложнениями ожирения, такими как инсулинорезистентность. По словам ученых, анализ этих клеток может поспособствовать созданию персонализированных методов лечения ожирения и диабета.

Ранее ученые превратили жировые клетки в инструмент борьбы с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами