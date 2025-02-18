Время в квантовом мире движется в обе стороны, выяснили ученые

Ученые из Университета Суррея провели квантовый эксперимент в попытке понять, почему мы помним прошлое, но не можем вспомнить будущее. Исследователи Томас Гафф, Чинталпати Умашанкар Шастри и Андреа Рокко изучали движение частиц в особой «горячей квантовой ванне», но так и не нашли явного механизма, объясняющего, почему время течет только вперед. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

С точки зрения фундаментальных физических законов, время симметрично – большинство уравнений работает одинаково в обе стороны. Однако в повседневной жизни мы не видим, как разбитое яйцо восстанавливается или дуб снова превращается в желудь.

Ранее ученые пытались объяснить «стрелу времени» разными способами: космологи связывали ее с расширением Вселенной от состояния низкой к высокой энтропии, а квантовые физики предполагали, что ключевую роль играет запутанность частиц.

Гафф, Шастри и Рокко решили проверить, не скрывается ли однонаправленность времени в квантовых уравнениях движения. Они использовали Марковские процессы – математическую модель, в которой каждое следующее состояние системы зависит только от предыдущего.

Результаты оказались неожиданными: они не нашли ничего, что препятствовало бы движению времени назад. С точки зрения квантовой механики, частицы могут двигаться вперед и назад во времени с равной вероятностью.

Исследователи отмечают, что их работа не противоречит термодинамике, где существует необратимость процессов. В классическом мире горячая вода всегда остывает, а энергия уходит в космос. Но на квантовом уровне нет строгого предпочтения в сторону будущего или прошлого.

Это может означать, что у нашей Вселенной есть зеркальная «антивселенная», которая движется во времени в обратном направлении. Возможно, на другой стороне Большого взрыва кто-то «вспоминает будущее», так же как мы помним прошлое.

Ранее ученые предупредили, что сверхмассивная черная дыра приближается к нашей галактике.