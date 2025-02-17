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В Японии нашли белок, способный повернуть старение клеток вспять

CellSign: открыт белок, подавление которого приводит к омоложению клеток
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Depositphotos

Японские ученые из Университета Осаки обнаружили белок, который может переключать клетки между «молодым» и «старым» состояниями. Исследование опубликовано в научном журнале Cellular Signaling (CellSign).

С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки, которые становятся крупнее и менее активными. Они отличаются от молодых клеток утолщенными стрессовыми волокнами — структурами, отвечающими за движение и взаимодействие клеток с окружающей средой. Ученые давно задавались вопросом, как эти клетки поддерживают свои размеры.

Исследователи сосредоточились на белке AP2A1, который активен в стрессовых волокнах стареющих клеток. Эксперименты показали, что подавление AP2A1 в старых клетках приводит к их омоложению, а его избыточная экспрессия в молодых клетках ускоряет старение.

Ученые также выяснили, что AP2A1 тесно связан с интегрином β1 — белком, который помогает клеткам прикрепляться к коллагеновому матриксу. Вместе они перемещаются вдоль стрессовых волокон, усиливая адгезию клеток, что может объяснять их увеличенные размеры.

AP2A1 может стать маркером клеточного старения и новой мишенью для лечения возрастных заболеваний.

«Наши результаты открывают путь к разработке методов, которые смогут обратить старение клеток вспять», — отметил старший автор исследования Синдзи Дегути.

Открытие может привести к созданию революционных методов борьбы со старением, улучшая качество жизни и здоровье людей.

Ранее ученые создали молекулу, замедляющую старение клеток.

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