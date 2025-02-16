Стало известно, может ли диета хищников снять воспаление кишечника

Кетогенная диета и диета хищников (предполагающие почти полный отказ от растительной пищи) могут облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Однако такое питание может усугубить дефицит питательных веществ, часто наблюдаемый у людей с такой патологией. Об этом сообщает Health News со ссылкой на исследования Университета Пенсильвании и Печского университета.

Кетогенная и карнивор-диета основываются на преобладании в рационе белков и жиров. При этом доля растительных продуктов (орехов, овощей, круп, бобовых) существенно сокращается. Исследования показали, что такой стиль питания позволяет худеть, не испытывая сильного чувства голода. Однако влияние «мясных» диет на пищеварение мало изучено.

Согласно недавнему исследованию венгерских ученых из Печского университета, у 10 добровольцев с ВЗК, которые придерживались плотоядной или кетогенной диеты, наступила ремиссия. В эксперименте приняли участие шесть человек с язвенным колитом и четверо с болезнью Крона. Эти заболевания сопровождаются диареей, болью, слабостью, потерей веса, запорами, урчанием и чрезмерным газообразованием.

Полученные результаты перекликаются с результатами исследования, проведенного в 2021 году. У человека с тяжелой формой болезни Крона соблюдение палеолитической кетогенной диеты привело к нормализации воспаления кишечника и кишечной проницаемости.

По мнению исследователей, кетогенная и плотоядная диеты вызывают кетоз — метаболическое состояние, при котором организм сжигает жир для получения энергии вместо глюкозы, что приводит к повышению уровня кетоновых тел. Предположительно, эти мощные сигнальные молекулы оказывают положительное влияние на иммунную систему и метаболизм.

Тем не менее, доктор медицинских наук и профессор гастроэнтерологии в Университете Пенсильвании Джеймс Льюис отмечает, что в настоящее время нет достаточных оснований для того, чтобы рекомендовать пациентам с ВЗК диету с очень низким содержанием углеводов.

По словам эксперта, более чем у половины людей с ВЗК наблюдается дефицит питательных веществ и недостаток веса. Отказ от растительной пищи, однообразие рациона и дефицит калорий на «мясных» диетах может усугубить такие проблемы со здоровьем.

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