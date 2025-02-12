Впервые в мире достигнута телепортация между квантовыми компьютерами

Исследователи из Оксфордского университета совершили прорыв в квантовых технологиях: впервые квантовое состояние было успешно передано между двумя квантовыми компьютерами с использованием явления квантовой телепортации. Хотя передача произошла всего на расстоянии двух метров в лаборатории, это достижение доказывает возможность масштабирования квантовых вычислений и создания распределенных квантовых сетей.

Работа опубликована в журнале Nature.

Квантовая телепортация основана на феномене запутанности, при котором частицы остаются связанными, даже если разделены в пространстве. Манипулируя одной из частиц, можно мгновенно изменить состояние другой, что позволяет передавать квантовую информацию без физического перемещения носителя.

В эксперименте ученых телепортированное квантовое состояние сохранялось с точностью 86%, что достаточно для выполнения простой логической операции на квантовом компьютере. Это открывает новые перспективы для создания квантового интернета, способного соединять модули квантовых процессоров без потери их эффективности.

«Наш подход позволяет гибко модифицировать квантовую систему, заменяя или обновляя отдельные модули без нарушения всей архитектуры», — отметил ведущий автор исследования Дугал Мэйн.

По мнению ученых, результаты их работы могут не только ускорить развитие квантовых вычислений, но и стать основой для новых исследований фундаментальных законов физики.

Ранее ученым впервые удалось запутать частицы звука.