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Социальные сети усиливают одиночество, показало исследование

PSPB: использование социальных платформ не смогло заменить живое общение
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Бэйлора пришли к парадоксальным выводам: чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Команда проанализировала данные около 7 тыс. взрослых жителей Нидерландов за девять лет, чтобы понять, как цифровые привычки влияют на благополучие.

Результаты показали, что как пассивное (просмотр ленты без взаимодействия), так и активное использование соцсетей (публикации и общение) связаны с усилением чувства одиночества.

Специалисты предполагают, что онлайн-взаимодействия не способны заменить живое общение, необходимое для удовлетворения социальных потребностей.

«Социальные сети предлагают доступ к онлайн-сообществам, но их использование — активное или пассивное — не уменьшает одиночество, а может даже усиливать его», — отметил автор научной работы, профессор Джеймс Робертс.

Ученые также обнаружили двустороннюю связь: одинокие люди чаще обращаются к соцсетям, но это лишь усугубляет их состояние.

Исследование подчеркивает важность личного общения для психического здоровья и необходимость дальнейшего изучения влияния цифровых привычек. Эти данные могут помочь в разработке рекомендаций для более здорового использования социальных сетей.

Ранее ученые выяснили, почему образованные люди легко верят дезинформации в интернете.

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