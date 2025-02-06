Ученые рассказали, почему солнечный свет может повредить кожу даже через закрытое окно

Солнечные лучи способны повредить кожу не только при прямом воздействии на улице, но и через закрытые окна, например, в автомобиле или дома. Ученые выяснили, как ультрафиолетовые лучи проникают через различные типы стекла и что нужно делать, чтобы защитить свою кожу от солнечных ожогов и других повреждений.Об этом сообщает портал The Conversation.

Существует два типа ультрафиолетового излучения: A и B. Излучение B вызывает солнечные ожоги, катаракту и рак кожи, а A-излучение проникает глубже в кожу, повреждая клетки и увеличивая риск развития злокачественных образований.

Обычное стекло блокирует B-излучение, но не всегда эффективно защищает от A-излучения. Автомобильные окна блокируют B-излучение, однако боковые и задние стекла не обеспечивают защиту от A-излучения, что повышает риск повреждения кожи. Исследования показывают, что через боковые окна автомобилей проходит от 4% до 56% ультрафиолетового излучения A-типа, в зависимости от типа стекла и его цвета. Тонированные стекла обеспечивают дополнительную защиту, блокируя до 95% A-излучения.

Ультрафиолетовое излучение, проникающее в организм через боковые окна, может быть одной из причин возникновения рака кожи на одной стороне тела. Например, в странах, где движение осуществляется по правой стороне дороги, у водителей, сидящих слева, наблюдается повышенная частота развития рака кожи на левой стороне лица, рук и ног. Аналогичная ситуация наблюдается и в Австралии, где водители сидят справа.

Окна в домах и офисах также могут пропускать ультрафиолетовые лучи, особенно если они выполнены из однослойного стекла. Для повышения защиты от вредных лучей можно использовать оконные пленки или стекла с специальным защитным покрытием.

Чтобы уменьшить воздействие ультрафиолетового излучения на организм, ученые рекомендуют держать окна в автомобиле закрытыми. Это поможет снизить уровень вредного излучения. Также важно использовать солнцезащитный крем, особенно во время длительных поездок, носить солнцезащитные очки и, если есть возможность, установить тонированные стекла.

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