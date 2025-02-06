Химик объяснила, как купюры защищают от подделки

Все банкноты защищены невидимыми невооруженным взглядом люминофорами зеленого и красного цвета. Это природные или искусственные соединения, которые могут люминесцировать, рассказала «Газете.Ru» доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Уточникова.

«Если говорить проще: вот вы извлекаете энергию из фонарика, вещество его запасает, переходит в возбужденное состояние. Это акт запасания энергии, которую вещество потом вернет обратно. Но сделать это можно по-разному: одни вещества нагреваются, другие запускают химическую реакцию, а люминофоры — это те, которые светятся», — объяснила химик.

Люминофоры могут светиться разными цветами. Некоторые из них светятся под ультрафиолетовым излучением, другие под инфракрасным, но не все используются для защиты купюр.

«Например, синий люминофор не используется для защитных меток, потому что применяется для отбеливания бумаги. Бумага становится белой благодаря синему люминофору, который компенсирует поглощение синего цвета бумагой. В результате бумага выглядит белой. В купюрах используются те, которые излучают свет как в видимом диапазоне, так и за его пределами. Обычно на купюрах можно увидеть цвета от красного до зеленого. Чаще всего используется зеленый цвет, так как он лучше всего воспринимается человеческим глазом», — рассказала Уточникова.

Подробнее о световом методе защиты денег, и о том, можно ли подделать банкноты самостоятельно — в интервью Уточниковой «Газете.Ru».

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