Химик рассказала, можно ли подделать защитные знаки купюр дома

Напечатать дома защитные знаки из люминофоров (веществ, которые могут люминесцировать) нельзя из-за трех проблем, рассказала «Газете.Ru» доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Уточникова.

«Для защиты купюр используют искусственные люминофоры. Потому что они должны быть бесцветными, а большинство природных люминофоров окрашены. Задача, которая состоит в создании соединений, которые светятся в видимой области и поглощают только в ультрафиолете, является нетривиальной для мошенников», — рассказала специалист.

Кроме того, чтобы люминофор напечатать, нужно провести специальную подготовку.

«Например, можно создать чернила на водной основе из соединений, которые не растворяются в воде. Однако для этого нужно выполнить дополнительные операции: получить частицы люминофора нужного — и одинакового — размера, добавить специальные диспергаторы и стабилизаторы, чтобы предотвратить слипание частиц, и затем получить стабилизированную суспензию нужной вязкости. Важно, чтобы раствор был пригоден для использования в принтере. Еще один важный момент — это разрешение. Если использовать обычный принтер, то вы не сможете напечатать такой же микротекст в высоком разрешении, как на купюрах», — заключила Уточникова.

Подробнее о световом методе защиты денег, и о том, можно ли подделать банкноты самостоятельно — в интервью Уточниковой «Газете.Ru».

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