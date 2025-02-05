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На Кавказе и в Поволжье нашли недостающее звено в происхождении индоевропейских языков

Nature: жители Кавказа и Нижней Волги связаны со всеми индоевропейскими народами
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Natalia Shishlina

Международная группа ученых из Австрии, США и других стран обнаружила ключевое звено в истории индоевропейской языковой семьи. Оказалось, что древняя популяция Кавказа и Нижней Волги была связана со всеми индоевропейскими народами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Индоевропейские языки, на которых сегодня говорит почти половина населения мира, происходят от общего предка — протоиндоевропейского языка. Однако его происхождение и пути распространения оставались загадкой.

Кавказско-нижневолжская популяция (КНП) — группа, существовавшая между 4500 и 3500 годами до н. э. Она оказала значительное влияние на ямную культуру, которая, в свою очередь, распространилась по Европе и Азии.

Специалисты проанализировали ДНК 435 человек, живших между 6400 и 2000 годами до н. э. Результаты показали, что кавказско-нижневолжская популяция могла быть предковой для всех индоевропейских языков, включая анатолийские (например, хеттский) и более поздние ветви, такие как германская, славянская и индоиранская.

«Открытие КНП знаменует поворотный момент в 200-летних поисках происхождения индоевропейцев», — отметили исследователи.

Ранее археологи нашли неизвестный индоевропейский язык на территории современной Турции.

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