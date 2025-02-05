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Тяжелые инфекции удваивают риск сердечной недостаточности, выяснили ученые

JAHA: тяжелый грипп может удвоить риск сердечной недостаточности
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Ученые из клиники Мэйо (один из крупнейших медицинских и исследовательских центров мира) установили, что у взрослых, перенесших тяжелые инфекционные заболевания, такие как грипп и COVID-19, риск развития сердечной недостаточности повышается в два раза. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В исследовании приняли участие 14 500 человек в возрасте от 45 до 64 лет. В течение 31 года ученые отслеживали изменения историй болезни испытуемых. Результаты показали, что у пациентов, госпитализированных с тяжелыми инфекциями, риск сердечной недостаточности через семь лет после выписки повышался в 2,35 раза выше. Связь с сердечной недостаточностью присутствовала независимо от типа заболевания — проблемами с сердцем грозили как респираторные, так и мочевыводящие инфекции.

Исследователи также установили, что особенно выраженный риск наблюдался в отношении сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF), наиболее часто встречающейся формы заболевания среди пожилых людей.

Ученые подчеркивают, что почти половина участников исследования перенесла госпитализацию по причине инфекции, что указывает на значительное влияние инфекционных заболеваний на здоровье сердца. Эксперты порекомендовали людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний после перенесенных тяжелых инфекций обратиться к врачу для консультации и профилактики заболеваний сердца. Также ученые напомнили о необходимости профилактики инфекций и вакцинации, особенно в сезон простуды и гриппа.

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