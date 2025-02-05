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Найден способ ускорить обнаружение раковых опухолей

MIA: ИИ-карта брюшной полости поможет выявить рак на ранних стадиях
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий определение точного местоположения раковых опухолей в 10 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Image Analysis (MIA).

Уникальный массив включает более 45 тысяч результатов 3D-сканирований, размеченных по 142 анатомическим структурам. Его объем в 36 раз превышает таковой у ранних аналогов.

Ученые объяснили, разметка медицинских изображений — это крайне трудоемкий процесс, обычно требующий сотен тысяч часов работы радиологов. Она необходима для идентификации и маркировки патологий, таких как опухоли, воспаления или другие аномалии, на снимках МРТ и КТ, а также оценки состояния органов.

Существенно ускорить этот процесс удалось с помощью искусственного интеллекта. Для этого использовались три модели ИИ, обученные на уже размеченных данных, которые автоматически аннотировали новые изображения. В дальнейшем команда из 12 радиологов и медицинских специалистов вручную уточняла аннотации, используя специальные карты внимания.

В результате применения ИИ разметка органов ускорилась в 500 раз, а опухолей — в 10. По словам авторов исследования, искусственный интеллект уже достиг уровня среднего радиолога в некоторых задачах, таких как выявление новообразований.

Ученые отметили, что в будущем новый набор данных станет важным инструментом для улучшения диагностики заболеваний на ранних стадиях и создания цифровых двойников пациентов. Исследователи надеются, что AbdomenAtlas послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества медицинских учреждений и ускорит развитие ИИ-диагностики.

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