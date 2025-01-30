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Оптическая левитация наночастиц раскрыла границу между квантовым и классическим мирами

Optica: впервые достигнута оптическая левитация наночастиц

Итальянские ученые под руководством Франческо Марина из Университета Флоренции разработали экспериментальный прибор, позволяющий одновременно наблюдать и исследовать явления как классической, так и квантовой физики. Работа опубликована в журнале Optica.

Метод, использованный учеными, основан на оптической ловушке — явлении, при котором лазерный луч может удерживать микроскопические частицы в пространстве. Этот эффект впервые был открыт в 1980-х годах и стал ключевым инструментом в исследованиях, за что американский физик Артур Ашка получил Нобелевскую премию по физике в 2018 году.

В новой работе исследователи применили технологию лазерной ловушки для удержания пары стеклянных наношариков, используя лучи разного цвета. Эти частицы начинают колебаться вокруг точки равновесия с характерными частотами, что позволяет фиксировать проявления как классических, так и квантовых эффектов.

Важным открытием стало взаимодействие наночастиц в ловушке. Поскольку сферы электрически заряжены, их движения оказываются взаимозависимыми: траектория одной частицы влияет на траекторию другой. Это открывает новые возможности для изучения коллективных эффектов в наносистемах и позволяет экспериментально исследовать границу между классическими и квантовыми явлениями.

«Эти наносферы — одни из немногих систем, где можно изучать квантовое поведение макроскопических объектов в строго контролируемых условиях», — отметил профессор Марин.

По мнению ученых, разработка прибора закладывает основу для новых исследований в области квантовых технологий, а также может помочь в создании высокоточных сенсоров и новых методов квантовой манипуляции веществом.

Ранее ученые создали молекулярную ловушку для удаления загрязняющих веществ из воды.

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