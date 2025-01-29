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Создана видеоигра для точной диагностики аутизма за одну минуту

BJP: видеоанализ движений позволил выявить аутизм у ребенка за 60 секунд
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Американские ученые из Института Кеннеди Кригера совместно с британскими коллегами Университета Ноттингем Трент разработали CAMI — видеоигру, которая за 60 секунд помогает отличить аутизм от СДВГ или нейротипичного (обычного) развития у детей 7–13 лет. Результаты исследования опубликованы в научном издании The British Journal of Psychiatry (BJP).

CAMI расшифровыется как «Компьютеризированная оценка имитации движений».

В CAMI дети повторяют танцевальные движения за игровым аватаром на экране. В это время камера фиксирует передвижение игроков и анализирует навыки имитации — ключевой маркер аутизма.

Тесты показали, что CAMI определяет аутизм с точностью 80% против нейротипичных детей и 70% против детей с СДВГ.

По словам авторов разработки, от 40% до 60% детей с аутизмом имеют симптомы СДВГ, что затрудняет постановку диагноза. Кроме того, традиционные методы диагностики могут занимать месяцы.

Исследователи надеются, что технология вдохновит на создание аналогичных инструментов для других расстройств.

Ранее ученые нашли новую причину развития аутизма у мужчин.

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