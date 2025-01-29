Раскрыт механизм улучшения работы мозга после физической нагрузки

Ученые из Ратгерского университета установили, что после физических нагрузок ткани головного мозга становятся более восприимчивы к инсулину, что положительно отражается на когнитивных функциях. Результаты исследования опубликованы на сайте научного учреждения.

Основным фактором в исследовании стал показатель чувствительности к инсулину, который играет ключевую роль в регулировании уровня сахара в крови. У людей с высокой чувствительностью к инсулину глюкоза используется более эффективно, тогда как низкая чувствительность может свидетельствовать о преддиабете. В частности, при сниженной чувствительности ткани головного мозга становятся менее восприимчивыми к инсулину, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Гормон инсулин имеет важное значение для формирования памяти и нормальной работы синапсов, обеспечивающих взаимодействие клеток мозга. Чтобы точнее определить механизмы такого воздействия, ученые провели эксперимент с участием добровольцев старше 60 лет с диагнозом преддиабет.

Участникам предложили пройти программу из 12 тренировок продолжительностью по 60 минут каждая с различной интенсивностью. Перед и после каждой тренировки участники пили напиток, насыщенный глюкозой, а также сдавали анализ крови.

Результаты показали, что после каждой тренировки в крови участников возрастал уровень нейронных везикул. Эти везикулы (внеклеточные крошечные пузырьки) транспортируют белки, участвующие в реакции организма на инсулин, что указывает на улучшение чувствительности головного мозга к этому гормону.

Ранее были названы тренировки, снижающие аппетит у мужчин.