Ученые рассказали, как добиться успеха на работе, не жертвуя свободным временем

Ученые из Университета Пердью и Университета Джорджии выяснили, что можно совмещать профессиональное развитие и личные увлечения без ущерба для обоих. Они предложили стратегию, называемую «синергия досуга и работы», которая позволяет сотрудникам развиваться на работе, одновременно наслаждаясь личной жизнью. Работа опубликована в журнале Organization Science (OrgScience).

По словам Кейт Зипай, одной из авторов исследования, сотрудники, которые намеренно интегрируют профессиональный рост в свое свободное время, например, слушая подкасты по лидерству, смотря или читая деловые книги, чувствуют себя более уверенными и мотивированными на работе. Этот подход помогает развивать навыки и достигать успеха в профессиональной сфере без необходимости жертвовать отдыхом.

Однако ученые также выделили возможные сложности. Для сотрудников, предпочитающих четкие границы между работой и личной жизнью, такое совмещение может быть утомительным и привести к усталости.

«Крайне важно адаптировать этот подход к индивидуальным предпочтениям», — добавила Зипай.

Тем не менее, для некоторых людей «синергия досуга и работы» может стать эффективным способом сделать свободное время более интересным и одновременно продвигаться в карьере.

«Речь не идет о том, чтобы свободное время стало рабочим», — подчеркнула Зипай. — «Мы говорим о том, как использовать наши увлечения для профессионального развития. Если подойти к этому правильно, результаты могут быть поистине значимыми как для сотрудников, так и для работодателей».

Исследователи подчеркивают, что этот подход может существенно повлиять на баланс между карьерой и личной жизнью. Работодатели также могут использовать эти данные для поддержки развития навыков сотрудников и повышения их благополучия, создавая тем самым взаимовыгодные условия для обеих сторон.

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