Роботы станцевали на праздновании китайского Нового года

РЕН ТВ: роботы станцевали с людьми на праздновании китайского Нового года

В КНР на праздновании китайского Нового года человекоподобные роботы станцевали на сцене вместе с людьми. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Пользователи соцсетей оказались в восторге от такого неожиданного перформанса», — говорится в сообщении.

Роботы готовились к выступлению — на протяжении нескольких дней они репетировали новогодний танец вместе с людьми.

В декабре прошлого года сообщалось, что ученые из Калифорнийского технологического института разработали алгоритм Spectral Expansion Tree Search (SETS), способный управлять движением роботов в реальном времени. SETS использует методы теории управления и линейной алгебры для поиска оптимальных траекторий движения робота. Это позволяет роботам не просто реагировать на окружающую среду, но и стратегически планировать свои действия. Алгоритм быстро анализирует тысячи возможных траекторий, оценивает их эффективность и выбирает наилучшую — все это за доли секунды.

По данным журнала журнала Science Robotics, ключевая особенность алгоритма— универсальность. Его можно адаптировать для любого устройства, без необходимости программировать каждую функцию вручную.

Ранее ученые объяснили, почему роботы пока не могут обогнать людей и животных в забегах.