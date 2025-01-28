Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Начало карьеры резко меняет режим сна и активности молодежи, выяснили ученые

IJBNРА: через несколько лет после начала карьеры люди становятся менее активными
close
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Кембриджского университета установили, что, когда молодые люди начинают работать, количество их ежедневной физической активности резко возрастает, в то время как продолжительность сна немного уменьшается. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNРА).

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек. Возраст испытуемых составлял от 16 до 30 лет, впервые они начали работать в период с 2015 по 2023 год. Ученые в течение нескольких лет наблюдали за участниками, собирая данные о продолжительности их сна и ежедневной физической активности.

Результаты показали, что, когда молодые люди устраивались на работу, их физическая активность (умеренного типа) увеличивалась в среднем примерно на 28 минут в день, но по мере «привыкания» к труду снижалась примерно на семь минут ежедневно каждый год.

Наибольший прирост подвижности наблюдался среди мужчин — они увеличивали уровень активности примерно на 45 минут по сравнению с приростом примерно на 16 минут у женщин. Люди, не имеющие высшего образования, также продемонстрировали больший всплеск физической активности по сравнению с теми, кто имел высшее образование, — примерно на 42 минуты умеренной физической активности в день по сравнению с 15 минутами в день.

Также ученые выяснили, что после получения работы продолжительность ночного сна участников сразу же сокращалась почти на десять минут и оставалась на таком же уровне в течение долгого времени. Однако люди без высшего образования ночью отдыхали всего на три минуты меньше.

Ранее ученые выявили два способа снижения утомляемости на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами