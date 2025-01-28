Начало карьеры резко меняет режим сна и активности молодежи, выяснили ученые

IJBNРА: через несколько лет после начала карьеры люди становятся менее активными

Ученые из Кембриджского университета установили, что, когда молодые люди начинают работать, количество их ежедневной физической активности резко возрастает, в то время как продолжительность сна немного уменьшается. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNРА).

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек. Возраст испытуемых составлял от 16 до 30 лет, впервые они начали работать в период с 2015 по 2023 год. Ученые в течение нескольких лет наблюдали за участниками, собирая данные о продолжительности их сна и ежедневной физической активности.

Результаты показали, что, когда молодые люди устраивались на работу, их физическая активность (умеренного типа) увеличивалась в среднем примерно на 28 минут в день, но по мере «привыкания» к труду снижалась примерно на семь минут ежедневно каждый год.

Наибольший прирост подвижности наблюдался среди мужчин — они увеличивали уровень активности примерно на 45 минут по сравнению с приростом примерно на 16 минут у женщин. Люди, не имеющие высшего образования, также продемонстрировали больший всплеск физической активности по сравнению с теми, кто имел высшее образование, — примерно на 42 минуты умеренной физической активности в день по сравнению с 15 минутами в день.

Также ученые выяснили, что после получения работы продолжительность ночного сна участников сразу же сокращалась почти на десять минут и оставалась на таком же уровне в течение долгого времени. Однако люди без высшего образования ночью отдыхали всего на три минуты меньше.

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