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Структура кишечника человека вдохновила ученых на создание аккумулятора

Nature: создан литий-серный аккумулятор по образу кишечника
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Международная команда ученых из Стэнфордского университета и Венского технологического института создала инновационный литий-серный аккумулятор по образу человеческого кишечника. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

По словам руководителя проекта, новаторская технология может значительно улучшить показатели энергоемкости аккумуляторов. Основным элементом нового устройства стал защитный слой из наноразмерных волокон оксида цинка, который структурно повторяет микроворсинки человеческой тонкой кишки.

Этот биомиметический подход позволяет эффективно собирать частицы активного материала и возвращать их в работу подобно тому, как желудочно-кишечный тракт распределяет с питательные вещества.

Кроме того, инженеры создали катод с серой (положительный электрод на основе серы в литий-серных аккумуляторах), защищенный мембраной от контакта с электролитом. Благодаря такому подходу новый аккумулятор может обеспечивать пятикратное преимущество в производстве удельной энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

Ожидается, что массовое производство таких аккумуляторов начнется через три-четыре года после завершения всех необходимых испытаний.

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