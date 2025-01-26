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Названа область мозга, ответственная за эффект плацебо

Frontiers: эффект плацебо обеспечивает работа средней извилины лобной доли
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Эффект плацебо «зарождается» в определенной области средней извилины лобной доли мозга. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством испанского невролога Алехандро Гарсиа-Монтеверде. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neuroscience Frontiers.

Эффектом плацебо называют улучшение самочувствия человека благодаря вере в эффективность некоторого воздействия, в действительности не обладающего терапевтическими свойствами. Плацебо может немного облегчить страдания пациента, облегчить боль или тошноту, но в целом оно не может изменить течение болезни, поэтому ценность эффекта плацебо в медицине, по современным научным представлениям, крайне мала.

Чтобы исследовать механизмы возникновения эффекта плацебо, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для наблюдения за активностью мозга у пациентов с хронической болью в колене, вызванной остеоартритом. Эксперимент проводился до и во время приема различных препаратов.

Оказалось, что за эффект плацебо отвечала конкретная область средней извилины лобной доли мозга — она активизировалась в ответ на прием лекарств, в эффективности которых испытуемые были убеждены. Ученые также отметили, что в контрольной группе, получавшей настоящий анальгетик дулоксетин, активность в этой области не менялась.

Ранее ученые выяснили, какие клетки мозга стареют быстрее.

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