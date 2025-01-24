Найден способ борьбы с возбудителями тропических болезней

Группа ученых из лаборатории EMBL в Гренобле изучила структуру ядерного кэп-связывающего комплекса у трипаносом — паразитов, вызывающих «тропические» опасные заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatСom).

Одноклеточные организмы трипаносомы являются возбудителями болезни Шагаса и африканского трипаносомоза (сонной болезни) у скота. Эти заболевания также поражают людей. Острая форма болезни Шагаса проявляется лихорадкой, головной и мышечной болью, отеками, сыпью и кардиомегалией. При сонной болезни возникает аналогичный ряд симптомов, сопровождающийся нарастающей сонливостью, параличами, психическими расстройствами, комой.

Ядерный кэп-комплекс — это группа белков, которые помогают РНК работать в клетке. Они прикрепляют к РНК специальную метку (кэп), которая защищает ее от разрушения и помогает ей выполнять свою работу. У трипаносом этот комплекс устроен иначе, чем у людей. У человека он состоит из двух субъединиц, а у трипаносом — из четырех. Это различие делает кэп-комплекс трипаносом потенциальной мишенью для разработки новых препаратов.

Исследователи использовали криоэлектронную микроскопию и рентгеновское излучение, чтобы детально изучить этот комплекс и его взаимодействие с РНК. Оказалось, что ядерный кэп-комплекс важен для жизни паразита. Изучение его структуры и особенностей работы может поспособствовать разработке новых лекарств, которые помогут бороться с тропическими болезнями, не влияя на человеческие клетки.

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