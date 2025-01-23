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Альфа-самцам павианов приходится расплачиваться за популярность среди самок

PRSB: популярность среди самок приводит самцов павианов к стрессу
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Andrew Forsyth/FLPA/Global Look Press

Международная команда исследователей под руководством профессора Сьюзан Альбертс из Университета Дьюка выяснила, что альфа-самцы павианов, несмотря на свое высокое положение в иерархии, сталкиваются с серьезным стрессом и большими затратами энергии. Причем главной причиной их напряжения является не агрессия и борьба с конкурентами, а усилия, направленные на контроль за самками в период их фертильности. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Альфа-самцы — это доминирующие особи в социальной группе, занимающие высшую ступень иерархии. Они достигают этого статуса благодаря своей силе и способностям в борьбе с другими самцами. Альфа-самцы имеют приоритетный доступ к ресурсам, таким как пища и самки, что делает их положение желанным, но также сопряженным с серьезными обязанностями и рисками.

Анализ данных за 14 лет наблюдений за 204 самцами павианов в Кении в рамках проекта Amboseli Baboon Research Project выявил, что у альфа-самцов уровень гормона стресса был на 6% выше, чем у их подчиненных. Одновременно у них наблюдались пониженные уровни гормона щитовидной железы T3, что свидетельствует о высоких энергетических затратах. До этого исследования уже показывали, что у павианов-лидеров процессы старения происходят быстрее, а продолжительность жизни короче, однако новая работа ученых пролила свет на причину этого явления.

«Быть альфа-самцом действительно энергозатратно,» — отметила Лоуренс Гескьер, соавтор исследования.

Несмотря на стереотипы, агрессивное поведение самцов не оказывало значительного влияния на их гормональный фон. Основной причиной стресса оказалось постоянное внимание к самкам, чтобы защитить их от других самцов. Такая забота отнимает у лидеров время на поиск еды и повышает вероятность преждевременного старения.

По мнению ученых, результаты работы поднимают вопросы о влиянии стресса на здоровье не только у павианов, но и у людей, находящихся на вершине социальной лестницы.

Ранее ученые выяснили, как птицы используют змеиную кожу для защиты своих птенцов.

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