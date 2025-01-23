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Назван способ почти вдвое снизить риск летального исхода при раке

BJSM: хорошая физподготовка на 46% уменьшает смертность среди онкобольных
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And-One/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн обнаружили связь между физической формой человека и его шансами на выживание при онкологическом заболевании. Результаты исследования опубликованы в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Команда проанализировала данные около 47 тыс. пациентов с различными формами и стадиями рака.

Оказалось, что мышечная сила и кардиореспираторная выносливость значительно снижают риск ухода из жизни по любой причине среди онкобольных.

У физически сильных людей в хорошей форме выживаемость при диагностированном раке оказалась на 31–46% выше по сравнению с пациентами со слабыми мышцами и низкой выносливостью.

Защитный эффект от физической подготовки сохранялся даже среди больных на третьей или четвертой стадии рака, снижая риск ухода из жизни по любой причине на 8–46%.

«Результаты показывают, что мышечная сила потенциально может быть использована в клинической практике для определения риска смертности у онкологических больных на поздних стадиях, и, следовательно, упражнения по укреплению мышц могут быть использованы для увеличения продолжительности жизни», — подчеркнули исследователи.

Ранее ученые назвали лучшее время для тренировок ради профилактики рака.

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